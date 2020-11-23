秋天是品味松露香的最佳季節，為升級顧客味蕾體驗，並為滿足顧客對「世界三大珍饈」松露的喜愛，麥當勞宣布自11月25日起至12月29日止再度季節限定推出「松露蕈菇安格斯黑牛堡」與「松露蕈菇嫩煎雞腿堡」，標榜以獨特的香氣與濃郁口感，讓顧客在年末輕鬆享用「餐桌上珍鑽」的美味。

台灣麥當勞並攜手藥妝龍頭「屈臣氏」提供顧客鑽石組合， 自即日起至11月25日晚上11點59分止，限期於LINE酷券搶先預購「松露蕈菇安格斯黑牛堡大薯餐」或「松露蕈菇嫩煎雞腿堡大薯餐」，即可獲得限量三千份國際知名品牌LOREAL PARIS巴黎萊雅的「水光潤澤空氣吻唇露」屈臣氏電子兌換券一張，市價450元，共有粉鑽石、橘鑽石、紅鑽石與玫瑰鑽石四色任選。

法國美食家布裡亞．薩瓦漢在其著作《品味生理學》裡，稱生長條件嚴苛、保存不易的松露為「餐桌上的鑽石」，以凸顯其珍貴。台灣麥當勞「Signature極選系列」自2018年將松露油入堡，廣受各界好評，2019年回歸後銷售數量較2018年成長超過20％，回購率更高達近85％。

與魚子醬、鵝肝並列「世界三大珍饈」的松露，在古希臘被稱為「眾神的食物」，獨特的香味即便是資深美食家，往往也很難描述；而其生長條件嚴苛、難找的特性，更被譽為「餐桌上的鑽石」。松露常用於製作醬料及調味上，如松露蜂蜜、松露蕈菇醬，或是浸製而成松露油、松露鹽等，莫不讓老饕趨之若鶩，根據財政部海關統計，近5年台灣年度進口松露量，平均高達210萬噸，可見國人對松露的熱愛。

麥當勞自11月25日起至12月29日止推出的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」與「松露蕈菇嫩煎雞腿堡」，強調以特選100％四盎司紐澳安格斯黑牛、嫩煎雞腿高溫鎖汁加上熱炒磨菇及洋蔥，以紅酒熬煮再以松露油入醬，取其極致奢華的香氣，放上一片濃香的切達起司，最後覆蓋熱烤布里歐麵包，每一口都沉浸在松露醬汁所帶來的愉悅享受，輕鬆品嚐餐桌上的鑽石級美食。

麥當勞表示，此次「Signature極選系列」松露產品強勢回歸，絕對是2020年末老饕必吃清單，套餐價格不變，單點降價5元更超值！頂級食材、划算價格搭配絕妙滋味，一同享用義大利高檔松露油入醬的奢華，為您的用餐時光添加儀式感。

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