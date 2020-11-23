台股續攻新高，外資雖轉賣為買，但匯入不明顯，新台幣升勢稍緩，盤中最高來到28.515元，低於上周直衝28.5元的水準，尾盤央行進場調節後，終場收在28.803元兌1美元，升值1.7分，終結連續二個交易日收跌，總成交量13.85億美元。

外匯交易員指出，國隨美元續弱，且台股再衝新高的13,878點，外資也在連二賣後轉為買超台股108億元，支撐新台幣仍偏升格局，但央行盤中力撐28.5元關卡不變，隨月底接近，出口商先前大肆拋匯後，期待央行擴大阻升來相挺，但月底前拋匯需求，新台幣應是欲弱不易。

外匯交易員強調，上周傳出央行因面對新台幣升值龐大壓力，去函向金管會求助，結果周日央行發函打臉這個消息，指出是金管會就壽險業投資國內不動產事宜致函央行總裁楊金龍，在回函時「順便」提出過去雙方經常溝通壽險業對外投資相關議題，其實老大（央行）招數還很多，維持新台幣「動態穩定」的經驗老道，預料短線盤中28.5元及收盤28.8元不至變動。

(工商 )