衛福部長陳時中今天首度公開透露，自己體內已裝有心臟支架，強調若沒有健保制度，現在可能無法在這裡活跳跳。

健保會原定上周五決議健保費率調漲事宜，最後因喬不攏改本周再議，陳時中今出席立法院衛環委員會詢答時被問及健保費率調漲議題時，自爆自己多年前曾裝一根心臟支架。

民眾黨立委蔡璧如質詢時提到，健保費支出逐年提高，為何國內醫療費用支出會不斷增加？這部分是該由促進國人健康的國健署該負責？還是要歸咎於健保署？

陳時中則解釋，健保醫療費用支出增加，是受到國人平均餘命提高以及救命工具增加所造成，他也以自己為例，多年前若沒有在身體內裝心臟支架，可能也無法在這裡活跳跳，這就是所謂的有效醫療，因為心臟支架是維持生命的醫材，這部分都有賴健保費用的支出。

蔡璧如聽聞後進一步詢問未來健保費率會以5.17％，還是5.25％的漲幅進行調整？對此陳時中強調，這部分絕對會尊重健保會的決定。

(中時 )