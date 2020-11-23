邱振男為裝潢材料業者，對於流汗、出力相當在行，因此義消工作對他來說頗有成就感，今年也獲得消防界最高榮譽的鳳凰獎，深獲眾人肯定。（姜霏攝）

竹圍義消分隊長邱振男投入義消行列已有14年的時間，因多年前朋友擔任義消時在火場中身亡，才決心要加入義消，為社會盡一份力，曾參與八八風災、維冠金龍大樓倒塌及工廠爆炸等救災工作的他，今年拿下消防界最高榮譽鳳凰獎，深獲眾人肯定。

邱振男為裝潢材料業者，多年前他的朋友是義消的其中一員，當時罹難於工廠爆炸的現場，讓他心痛不已、十分感慨，事件過後他決定要投入義消，2000年在土城義消分隊擔任顧問，爾後竹圍消防分隊要成立時，便於2015年回到竹圍義消分隊服務，曾在多項重大事件救災的他，對於頻繁的打火工作早已習慣，不論是大火還是小火都會盡全力的救援。

談到2016年台南維冠大樓倒榻事件，邱振男說，當時剛好碰到過年期間，警消在調查意願時，沒有幾個義消同仁願意協助，而邱振男便自告奮勇南下救災，連續4天的時間讓他感受極深，第一次在現場看到那麼多屍體，親手將鋼筋大樓下的屍體挖出來，且碰到過年期間又是家家戶戶熱鬧團聚的日子，對比之下氣氛相當低靡。

「每打一次火、救一個人，都是一份成就感」邱振男坦言，14年的義消經驗，直到現在還是奮不顧身的打火救援，能夠救人就是為社會盡一份心力，就算只有一絲希望也會努力把握，他說，盲目的救人並不是明智的決定，尤其桃園的工廠那麼多，事故頻率也比其他地區還要高，經過多次工廠爆炸消防人員死傷事件，消防隊也會要求消防員不要衝動行事，應判斷火場的狀況及隊員自身的能力，為了救一個人而失去5、6個消防員並不值得，未來邱振男也會奉獻自身的力量，持續在火場救援，不錯失任何希望。

(中時 )