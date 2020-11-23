桃園市 ▲今年五星樂活名攤共有29攤獲得此殊榮，評核通過數創歷年新高，其中包括知名寧夏夜市。（姜霏攝）

優良市集暨樂活名攤被譽為菜市場界的金馬獎，23日在桃園市展演中心舉辦頒獎典禮，自2010年起經濟部每年辦理市集、名攤星級評核，今年首度誕生五星優良市集，共有5處市集獲評委的肯定，五星樂活名攤共有29攤獲得此殊榮。

經濟部11年來積極投入輔導資源，並持續改善市集及攤位軟硬體設施，加上歷年中央評核給予市集與攤商寶貴建議及改善方向，今年五星優良市場榮耀的市場分別為台北市士東市場、南門市場、寧夏夜市與新北市興仁花園夜市及台南市東菜市公有零售市場等五處。

桃園市長鄭文燦親臨頒獎現場，他提到，該活動是非常有價值的計畫，傳統市場是非常有人情味的存在，政府也盡量推動傳統市場的改造，讓環境更加明亮及乾淨，藉由改造帶動整個市場的消費及市場競爭力，疫情期間市場也極力配合政府政策，架隔板、停止試吃活動等，而目前四星及五星的市場消費者評價都很高，得獎的市場消費數量也增加不少，代表傳統市場轉型跟改造具有相當的必要性。

經濟部次長林全能表示，傳統市集已經是台灣人日常生活的一部分，不僅是購物消費，更是生活情報資訊與地方情感維繫的中心，因為業者的用心經營、勇於創新求變，以及政府各級單位協助改造與推廣下，今年首度誕生五星市集，代表了傳統市集進步成長已邁向新的里程碑，盼傳統市集能持續發展成為更具新鮮、舒適、人情味的優質市場，吸引更多民眾前往消費體驗。

(中時 )