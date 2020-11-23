台南市長黃偉哲（著米黃夾克）23日主持授旗儀式，勉勵選手為台南爭光。（李宜杰攝）

每2年舉辦1次的全國身心障礙國民運動會，將於27至30日在台東縣登場。其中，保齡球項目已提前於3至6日，在台南市黃金保齡球館、一心保齡球館開打，台南選手也勇奪12金、20銀、7銅總計39面獎牌，暫居全台第二。台南市長黃偉哲23日在永華市政中心舉行授旗儀式，期許選手為南市爭光。

台南市政府體育處表示，本次總計派出296位選手及隊職員參賽，將角逐田徑、游泳、桌球、羽球、健力、射箭、輪椅網球、保齡球、特奧滾球、特奧羽球、特奧保齡球及特奧輪鞋競速等12項競賽種類，其中，保齡球項目目前已奪得總計39面獎牌，僅次於台北市，成績暫居全台第二。

體育處指出，台南市過去全障運成績都相當傑出，包括2018年曾獲得77面金牌、55面銀牌、47面銅牌，奪下全台第二，並希望今年能以此為目標，與選手一起打破紀錄。

另外，過去曾有市議員質疑，台南市的全障運獎金偏低，導致優秀選少遭嚴重挖角，外流至外縣市打拚，人才逐漸流失。對此，體育處今年首次將金牌獎金自6萬提升至7萬，以激勵選手。黃偉哲也承諾，會於任內一步步提高獎金，並陸續增加銀牌、銅牌獎金，「絕對會想辦法。」

台南市體育總會身心障礙運動委員會總幹事張國緯指出，全障運原訂5月舉行，但受到新冠肺炎影響，延期至11月底辦理。張國緯稱，隨著賽事延後，選手們有充裕的時間持續練習，因此有信心能帶領選手共創佳績，為台南爭光。

(中時 )