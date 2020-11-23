高雄銀行橋頭科學園區分行今（23）日正式開幕，市長陳其邁親自出席剪綵儀式，祝賀鴻圖大展、生意興隆。他肯定高雄銀行超前部署，認為在橋頭科學園區設立分行是明智的決定，並且勉勵分行提供最在地、最接地氣的服務，看好橋頭科學園區未來榮景。

陳其邁致詞時詳述園區的進度規劃，他表示，所有程序環環相扣，盼未來招商引資半導體、生醫、航太、相關智慧製造產業等進駐，更以日月光、國巨看好高雄為例，顯示橋科發展指日可待。

陳其邁提及青年創業時表示，盼第一時間審核計畫，透過一站式的服務，快速撥款提供協助。陳其邁並形容橋頭科學園區為蛋黃區，而高雄銀行橋科分行就是蛋黃區中的金雞母，鼓勵銀行同仁致力為企業、鄉親提供最佳服務。

高銀董事長董瑞斌表示，橋頭科學園區分行將提供一系列「敦親睦鄰」優惠活動，如開戶迎賓禮、精彩貸個人理財貸款專案、幸福高雄首購房貸專案、快樂小頭家專案、外幣優利定存專案、信用卡加油享5％回饋專案、基金手續費優惠等，也將持續規劃更多元的金融活動，歡迎大高雄地區鄉親蒞臨指導。

(中時 )