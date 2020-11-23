成軍至今已32年的「亞洲機器人運動競技大賽」，11月21日北部賽區計有來自台灣北部高達597隊伍、近二千位選手參賽。宏國德霖科大資訊工程系大傳捷報，一舉榮獲「機器人聲東擊西」項目第一名及第二名，及「機器人飆創意軌道」項目第一名及第二名，及包含「機器人極速挑戰」等多項目佳作。消息傳回全校師生大表驚喜。

圖說：宏國德霖科大資工系梁君豪、林昭宏、黃仕杰三位同學榮獲「機器人飆創意軌道」第一名。

宏國德霖科大資訊工程系林世偉助理教授表示，亞洲機器人運動競技大賽從1989年成軍以來，今年是參賽隊伍最多的一次，受到台灣電子產業、乃至於電競產業蓬勃發展，各大專校院的電機、電子、電腦、電通、資訊等系科相繼投入這場競賽，讓比賽內容愈來愈多樣，從極速挑戰、障礙挑戰、愚公移山，到聲東擊西、飆創意軌道、飛車衝擊、Codeing園遊會…等十多種競技項目，參賽者競爭之餘也能彼此觀摩學習，是最佳的技職教育實踐場域。

圖說：2020亞洲機器人運動競技大賽-北部賽區11月21日於宏國德霖科技大學展開，共計有597組參賽隊伍，是歷年來最多參賽隊伍的一次，賽況激烈。

該系臧意周主任進一步表示，資訊工程系以精進學生手機嵌入式軟體技術、提升學生多媒體設計與應用能力、養成智慧機器人所需之知能、教導學生軟體創作與微型創業為發展特色，其中以鼓勵學生參加亞洲機器人運動競技大賽，為教學成果最佳檢驗指標，此次德霖資工系計有8個組隊學生在「機器人聲東擊西」、「機器人飆創意軌道」及「機器人極速挑戰」三個項目，分別榮獲第一名、第二名及佳作，充份展現教師教學實力，及學生的職場競爭力。

主辦單位-台灣創新自造者學會謝澄漢理事長，對於該校重視創客創新之精神，

資工系以參加競賽來檢視教學成效，進而培育務實致用的中階資訊產業從業人員的教育理念深表認同。

(中時 )