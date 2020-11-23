為杜絕直播帶貨、抖內主播等亂象，大陸國家廣電總局23日祭出重磅新規，明確要求網路主播和用戶必須實名制管理，所有未實名制註冊及未成年用戶不可抖內。且電商平台需對用戶每次、每日、每月最高抖內金額進行限制，達到上限後將暫停該用戶的抖內功能。

廣電總局官網23日公布「加強網路秀場直播和電商直播管理的通知」，針對電商平台、直播主到用戶都有詳細規範。除了直播平台和主播必須在「全國網路視聽平台信息管理系統」登記備案，直播時應依照不同內容進行分類管理，且未審核不得隨意變更節目類別。

其中抖內主播部分，明確要求平台需設置抖內上限，達限後暫停相關用戶的抖內功能。為杜絕未成年用戶的抖內，用戶必須通過實名驗證、人臉識別、人工審核等措施，確保實名制要求落到實處。

此外，通知並要求各級主管部門對轄下的平台進行專項管理，11月30日前將登記核查情況和規範治理的工作成效總結上報，重要情況隨時報告。

(工商 )