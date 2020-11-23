國門不開，國人無法赴海外過耶誕或跨年，為此台北晶華酒店決定將全球公認的「耶誕之都」美國紐約耶誕佳節活動在台北復刻，自12月4日起每個周末，周周推出一款主題住房專案，包括乘坐敞篷觀光巴士遊車河、飽覽聖誕街景的「聖誕美景獵遊之旅」，喝遍紐約各大知名酒吧聖誕調酒的「曼哈頓酒吧巡禮」，以「百老匯不停秀」為名的黃小琥「I Sing」演唱晚宴。

此外，耶誕節過第二天、全家集合在聖誕樹下分享打開禮物時的溫馨與快樂的「Boxing Day早餐派對」。晶華酒店標榜，為每一個專案規劃出一場絕無僅有歡樂體驗，兩人成行、每人3,990元起即可體驗紐約客過耶誕的歡樂氛圍。

台北晶華酒店12月5日至6日推出的「聖誕美景獵遊之旅」，位於紐約布魯克林的Dyren High社區，每年聖誕節都有豪華繽紛的聖誕燈飾，許多遊客都會搭乘觀光巴士、特別到此地感染佳節氣氛，在台北晶華，我們會帶領入住的房客搭乘由台北雙層觀光巴士變身而成的晶華聖誕專車，房客將可體驗迪士尼變裝派對、並以遊車河的方式前往新北耶誕城等精彩的耶誕景點，於定點下車享受熱鬧的聖誕氛圍，度過難忘的聖誕佳節。

12月11日至13日則是強打「曼哈頓酒吧巡禮」，晶華酒店邀請到首位亞裔女性獲得帝亞吉歐2019世界調酒大賽冠軍、DMBA 2020代表調酒師等殊榮的Bannie Kang，以百富門集團精選的佳釀為基礎精心創作出紐約曼哈頓酒吧的聖誕應景調酒，搭配精彩絕倫的燈光音樂秀，連續兩個晚上歡樂不停歇，房客將受邀參加派對並享用精選聖誕調酒，感受視覺和味覺兼具的聖誕狂歡夜。

熱鬧緊湊的聖誕航程持續加溫，12月18日推出的「百老匯不停秀」特別攜手華納音樂以及百富單一麥芽威士忌，請到Live House殿堂級歌手-黃小琥於宴會廳舉辦「I Sing」演唱晚宴，房客除了可以享受米其林餐盤推薦-晶華軒的中式圓桌盛宴、聆賞天籟之音外，席間還可以品嚐百富單一麥芽威士忌首席調酒大師大衛史都華的極致經典之作-百富21年波特桶單一麥芽威士忌，消費者無須親訪百老匯，也能在台北享受高水準的音樂與酒餚饗宴。

聖誕節當周，晶華郵輪管家們在12月25至27日安排了「Boxing Day聖誕早餐派對」，在貴賓專屬的行政酒廊內舉辦一場溫馨無比的聖誕禮物分享，並體驗一場豐盛的聖誕早餐派對，管家邀請房客們拆著禮物、品嘗道地的聖誕美食，在充滿佳節氛圍的行政酒廊內、圍著聖誕樹分享佳節喜樂，體驗美國家庭式的聖誕佳節。另外、晶華郵輪也推出了期間限定的「聖誕親子航程」，豐富的共學體驗包括五款聖誕DIY課程，以及全天候郵輪式餐食空間「雲天廊」也將提供由五星主廚打造、充滿聖誕氛圍的各式美饌；同時駐村藝術家-趙苧容將帶來極富趣味性的「音樂視覺繪畫」活動，現場將以聖誕音樂搭配畫畫教學以及星象塔羅牌占卜，為大人小孩打造一趟美好的佳節回憶旅程。

(工商 )