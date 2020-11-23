永英捐高雄基督教醫院「愛心福祉車」，便利長輩就醫。（高基提供／柯宗緯高雄傳真）

永英有限公司總經理何英奬總經理今（23）日在信義醫療財團法人高雄基督教醫院捐贈「愛心福祉車」，現場由院長盧介祥醫師代表接受，希望改善輪椅乘坐者外出就醫時面臨的困境，如民眾不容易預約到交通車、自家房車上、下車不方便以及無障礙計程車的費用負擔等問題，便利長輩就醫需求。

依據衛生福利部2018年的統計資料顯示，我國65歲以上人口占比已升至14.56％，正式邁入高齡社會；而且預估2026年會進入超高齡社會，也就是高齡人口占比達到20％。

信義醫療財團法人高雄基督教醫院秉持愛人如己、謙卑服務的精神，主動走進社區，承辦「居家服務」，同時也附設有溫暖的長照機構，為社區中有長照需求的居民提供長照服務，共同為台灣的健康照護與長期照顧盡上一份心力。在服務民眾的過程中，高基發現許多長照對象因交通上的限制與不便，加上無力負擔無障礙計程車的費用，即使身體不適也無法就醫，導致傷口或病情惡化。

高基的福祉車，平均每月出車143次，不分平日、假日都出車，即時性地協助社區民眾，減少延誤就醫的憾事。曾經有獨居長者假日在家中跌倒，隔日打電話給高基的居家服務督導，反應身體不適；居督當下及時派出福祉車將長者送醫，送醫後發現長者腳掌已骨裂，經過及時治療與復健後，成功康復。

永英有限公司認同高雄基督教醫院的服務理念，且有感於台灣高齡人口逐漸增加，有乘坐輪椅需求者也日益漸長。永英公司期望取之於社會，用之於社會，善盡企業社會責任，故於捐贈一台愛心福祉車，希望改善輪椅乘坐者外出就醫時面臨的困境，例如民眾不容易預約到交通車、自家房車上、下車不方便以及無障礙計程車的費用負擔等問題。永英公司盼望藉由愛心福祉車，造福高基的病人與住民，使其在就醫過程中能享有交通上的便利。

(中時 )