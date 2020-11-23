Yu's Cakery只有夫妻檔獨立經營，也曾擺過市集。 （Yu's Cakery提供）

雖為網路創業，但產品經常被客人讚賞有店面品質。（Yu's Cakery提供）

後疫情時代，興起一股網路創業風潮，不少年輕人選擇離開上班族的固定生態，轉往挑戰性高、商機多的網路創業，包括麵包甜品、自煮麵食等商品銷售，也更考驗對時下流行趨勢的敏銳度。其中像糕餅公會不少前輩也分享，傳統麵包業者習慣的店面銷售已不入流，而節省成本、製造口碑的新型態網路工作室模式，反而是未來的大勢所趨。

工作室位於松山區的Yus cakery，創業近2年，由8年級的小張、冠瑜夫妻檔所經營，男生本來就是麵包店的甜點師傅，與在店內從事行銷設計的冠瑜結褵後，兩人便展開創業計畫，將自己家改造成工作室，個性要求完美的小張，耗資購買媲美烘焙店的完整設備，製作的磅蛋糕、蛋黃酥、泡芙等商品不譁眾取寵，卻成功培養不少回頭熟客。

擔任包裝設計、粉絲團經營的冠瑜說，很多客人以為他們是店舖，想詢問地址，沒想到只有網路販售；也有母親節訂過蛋糕，到父親節再來下訂的，信賴度讓人感動；或讓原本不吃鮮奶油的客人嘗試他們特製的鮮奶油，發現沒有想像中油膩，給予鼓勵支持的，都使她覺得靠網路培養客群，雖無法像傳統店家面對面互動，但文字的鼓勵與回頭客增加，其實不輸店鋪的溫暖。

冠瑜表示，上半年疫情嚴重，客人都不想要面交，也有幾間電商平台主動洽談，明年應該會嘗試Pinkoi、樂天等平台管道，但還是要考量出貨數量，因為先生小張把每個作品都當成自己小孩，例如單個蛋黃酥也堅持包塑膠袋，做得很像百貨精緻包裝，要求完美。她也分享，其實網路賣麵包甜點競爭激烈，但很多都是短期學習就出來創業，資深專業的不多，目前也只能靠口碑建立客群。

(中時 )