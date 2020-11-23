大陸近期發布「十四五」規劃，預計屆時60歲及以上人口將接近3億人，凸顯人口老齡化問題將成大陸最關心、最現實的利益問題，中國社會科學院副院長蔡昉近日更撰文示警，老齡化減緩經濟增速是一種可以預見的「灰犀牛」事件，甚至在某個意想不到的時刻，某種突發危機還會觸發相關「黑天鵝」事件。

因此，蔡昉強調需要積極應對人口老齡化戰略涉及生育政策、退休制度、教育和培訓體系、社會養老保險模式、收入分配格局、老年服務產業發展等一系列領域的政策推動。

他指出日前發布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標的建議》對此做出了全面部署，與之相連的改革和發展任務需要進行頂層設計、系統集成、協同推進。

蔡昉說明在「十四五」期間，大陸將延續低生育水準下人口增長遞減的趨勢，2019年人口自然增長率為3.34％，是除1960年外新中國歷史上最低水準。甚至有可能提前迎來人口的峰值和負增長，包含未富先老、快速老齡化和超大規模老年人口等特徵，將是一個長時期的重要國情。

(旺報 )