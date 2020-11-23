男子田山盛國因不滿NCC拒絕中天換照，19日他到NCC辦公室門口，將廣場上的旗幟扯下，並持噴漆噴灑，檢方向法院聲請羈押，台北地方法院不認為他有反覆實施恐嚇罪之虞，裁定請回，檢方抗告後，台灣高等法院發回重裁。

北院裁定認為，田山盛國沒有連續打電話到台大新研所恐嚇，更沒有相同行為的前科，具體犯罪情節也較為輕微，檢方偵訊時更表示「表達抗議，傷人是不應該的行為」，所以法院認定他沒有反覆實施恐嚇罪之虞，裁定請回。

檢提抗告後，高院認為依卷內資料他涉嫌重大，且有他對被害人恫稱：「將採取行動，叫其他同事快跑」等語，客觀上已將惡害通知他人，而該通知事項，依其所通知之方法、態樣、內容，可見被告將加害之對象，並非僅為特定、單一。

高院認為，以社會一般觀念判斷，足以使人心生畏懼，致危及日常生活之安全感，況恐嚇罪之成立並不以行為人真有加害之意為必要，是原裁定以相較於明確具體表示將如何加害他人之情形，認被告具體犯罪情節較為輕微，尚有可議。

(中時 )