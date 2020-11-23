台南市20日有1名李姓女子，疑似因經濟壓力過大，突然在公司拿出菜刀欲輕生，南市警永康分局員警與消防救護人員到場後，透過不斷喊話安撫李女，並趁其不備奪下菜刀，最後在聯絡親友陪同就醫後，所幸並無大礙。

20日上午10時許，台南大灣1名李姓女子疑似因積欠債務壓力過大，突然從隨身包拿出菜刀欲輕生，公司員工見狀後立刻報警，大灣派出所巡邏員警侯榮哲、王聰寶也立刻到場支援。

警消人員到場後，先是不斷向李女喊話，鼓勵她一定可以度過難關，緩和其情緒，並隨即趁她卸下心防之際，一湧而上奪下菜刀，並順利將李女送醫檢查，所幸並無大礙，親友也頻頻向警消人員道謝。

永康警分局呼籲，人生難免遇到困境，但自殺並非解決問題的方法，若遇有相關問題，可以求助相關單位，自殺防治專線：1925、生命線：1995或張老師專線：1980。

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(中時 )