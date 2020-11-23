這起發生在中部相當驚悚的桶屍案，兩名死者分別是16歲少女、以及50多歲男子，據悉欠討債集團不到1萬元，竟遭殺害後埋屍鐵桶，再用強酸溶屍，最後灌進水泥棄屍山區，手法非常兇殘，法醫高大成表示，用強酸企圖毀屍，應是兇嫌知道指紋等外觀毀壞，會增加警方辦案難度。

恐怖桶屍命案震驚社會，法醫高大成指出，用強酸淋屍體，一來是為了破壞死者外型特徵，再來是降低屍臭味，因為強酸可以將毀滅產生臭味的細菌，最後一步用水泥封住，除了加強封閉屍臭，就算桶屍被發現，也難以辨別裡面裝了什麼。

根據《ETtoday新聞雲》報導，屍體淋上強酸後，會冒白煙、散發難聞味道，作案時一定至少兩人，且互相熟識才有辦法完成淋酸再封屍，高大成回憶曾經處理過的桶屍案，當時案件的受害者是一名小孩，也是被水泥封屍，最後是屍水流出來被發現，高大成解釋，雖然水泥有密封作用，但只要屍水流出滲透，水泥還是會裂開。

桶屍案兩名死者，其中一人為54歲黃姓男子，疑似去年6月被殺害，棄屍苗栗銅鑼山區；而女子為16歲少女，2017年被通報失蹤，據傳她是犯罪集團成員的女友，被懷疑偷了集團300萬元，因此遭殺害，棄屍台中山區。

(中時新聞網)