總統蔡英文、副總統賴清德，23日一同出席「2030雙語國家政策第一次諮詢會議」。蔡英文指出，英語能力是台灣走向世界的必要能力，期盼透過2030雙語國家政策的推動，讓年輕世代更有自信往外走出去。

蔡英文指出，2030雙語國家計畫最初是在賴清德擔任行政院長時推動。過去也有強化英語的相關計畫，但是因為較缺乏系統性資源及力量的投入，因此成效有限；這一次我們把政府體制、英語教育，以及許多需要搭配的民間能量整合起來，希望能在10年內，透過政府及民間的共同努力，一定程度地提升國民的英語能力。

蔡英文認為，台灣的國際處境讓大家更需要具備好的英語能力，讓國際社會知道我們所代表的意義。這段時間因為台灣成功的防疫及各項表現，讓國際社會注意到台灣的存在及所代表的意義和價值，在這個時候，更應該要走出去，跟世界做更大的連結，讓國際社會更了解台灣所處的情勢及堅持的價值。

本次諮詢會議，邀請在民間長期投入英語教育，或媒體、企業經營等領域的專業夥伴，像是「空中英語教室」創辦人彭蒙惠女士。蔡英文表示，台灣許多五、六、七年級生，都受過彭老師的洗禮，很多人第一個認識的美國人就是彭老師；還有透過流利英文，讓國內外觀眾留下深刻印象的張雅琴主播，擅長主持節目、成功行銷台灣的Janet謝怡芬，以及台隆集團黃教漳董事長，和PTT的杜奕瑾創辦人。

蔡英文希望透過雙語國家政策，讓英語變成生活的一部分，讓年輕世代花在英語學習的每一分鐘，都能累積成為他們未來的資產，是2030雙語國家計畫裡非常重要的目的。

(工商 )