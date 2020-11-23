嘉義高鐵站「白牌車」違規攬客問題頻傳，常有民眾檢舉2號出口有計程車與白牌車司機佔據出入口「拉客」、喊價收費，嘉義區監理所稽查人員會同嘉義縣政府警察局交通隊日前成功攔獲一輛白牌車，因乘客明確表示付費車資150元，監理所當場舉發開罰10萬，並吊扣駕照和車牌4個月，司機損失大了！

嘉義區監理所指出，嘉義高鐵站一帶白牌車違法攬客情況嚴重，不僅影響合法計程車生意，也可能形成治安上的漏洞，日前相關人員在高鐵站附近強力執法，針對可疑車牌號碼予以攔檢，當場攔獲一輛有違規載客情形的車輛。

經分別訪談乘客及駕駛，乘客表示於嘉義高鐵站被司機攬客並付費車資150元，司機亦當場承認確有違規載客收費，稽查人員依據《公路法》及《汽車運輸業管理規則》規定掣單舉發，開罰10萬元，還吊扣駕照及牌照4個月，損失慘重，得不償失。

嘉義區監理所表示將持續前往加強稽查，並受理民眾檢舉案，經查證檢舉資料屬實者一律開罰。呼籲民眾如有運輸交通需求應搭乘合法計程車或公車，並勿搭乘違法營業及違規攬客車輛，以維護汽車運輸業市場營運秩序及乘車安全與合法權益。

(中時 )