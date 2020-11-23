機警的銀行行員發覺林女可能遇到詐騙，立即報警，太平派出所員警立即趕赴現場，並費盡苦心勸阻幫林女保住多年的積蓄。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平區1位年約60歲林姓女子透過網路認識一自稱「威利」的外籍男醫生，男子以自己在國際難民營工作之身分取得林女信任，斷斷續續聯繫一星期後，威利就以捐助孤兒名義，希望林女匯款新台幣9萬1000元，機警的銀行行員發覺可疑立即報警，太平派出所員警立即趕赴現場，並費盡苦心勸阻才讓女子相信自己遇上詐騙集團，順利幫她保住多年的積蓄。

太平警分局太平派出所巡佐林經祥、警員梁建業日前上午9點多執行巡邏勤務，接獲轄區某銀行分行報案，稱「有女子疑似遭到詐騙，請求警方協助。」員警立即趕到現場，當時林姓女子表示要匯新台幣9萬1000元給海外的難民營的1位戰地醫生。

但員警深入瞭解後發現應為「假交友真詐騙」之手法，原來是林女一星期前在網路上認識一自稱「威利」的外籍男醫生，當男子多以一些難民營的孤兒照片博取女子同情及信任，並約略故事性的自己的工作及孤兒們的遭遇，不久希望就女子捐款救助。員警瞭解始末後，耐心向女子勸說並舉最近一些詐騙案例，才讓女子恍然大悟，氣得封鎖該帳號，當下非常感謝警方及行員熱心的協助，並保住自己多年存下的積蓄。

太平警方表示，近年詐騙手法不斷翻新，現今網路交友盛行，卻也佈滿陷阱，提醒民眾，凡涉及「金錢」事務，務必三思並再三求證，若有疑慮可撥打「110」或「165」反詐騙專線尋求協助，避免造成不必要損失。

(中時 )