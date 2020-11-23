位在扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存太子樓式穀倉，4年前卻被強拆至僅存1／3；為了爭取中央補助修復經費，彰化市農會總幹事白閔傑表示，已提請並通過文資審議，將明確畫定古蹟土地範圍，盡早進行土地分割，以利修復工程早日啟動。

占地約267坪的彰化市農業穀倉於1923年建造，建築上層為半圓弧屋頂、下層造型平頂，四面有拱形迴廊；走過百年歷史，卻因年久失修於2016年被列危樓，所有權人彰化市農會決議拆除，地方團體緊急奔走後，縣府緊急列入縣定古蹟加以搶救保存，盼能修復重現風華，與比鄰的扇形車庫互相輝映，發展成文資、觀光旅遊體驗的景點。

白閔傑表示，目前規劃保留修復殘存的建物，一旁已拆除的空間將蓋新建物以展售農特產品，同時陳列穀倉文史進行導覽解說，新舊建物之間以廊道串聯，還設計透明電梯，讓進來參觀的民眾，有機會從上方俯瞰倉庫樣貌；當初列入古蹟時未作土地實測分割，因此農會今年10月向彰化縣文化資產審議會提送古蹟定著土地範圍，20日已通過審議同意進行土地分割。

但修復經費概算高達1.1億元，因新建物並不屬於原古蹟建築本體，地方申請經費補助，慘遭文化部打回票；而拆到一半的古蹟建物，也讓每天仍在此上班的農會員工出入時心驚膽戰。

文化局表示，彰化市農業倉庫列為縣定古蹟，周邊土地開發需符合《文資法》規範，不能破壞古蹟建築或影響觀覽通道，土地地號明確分割後，即可針對舊古蹟建物與新蓋建物的規劃設計，待市農會實測地號與面積後，須再提送下次審議確定範圍。

(中時 )