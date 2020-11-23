王瞳提醒顏曉筠做好防護措施以免走光。（民視提供）

王瞳、蘇晏霈、顏曉筠日前為了民視八點檔《多情城市》特別一起去泡溫泉，王瞳表示，這場戲是為了慶祝劇中許仁杰的拌麵銷售很好，所以才會揪好姐妹去泡溫泉好好慶祝一下，三人也真的像閨蜜一樣，邊拍邊玩。蘇晏霈表示這一次來不及準備泳衣來泡溫泉，只先用浴巾裹身，但她承諾只要收視創新高，一定會穿比基尼泡湯，讓觀眾噴鼻血。

王瞳則特地為這場戲找來微性感連身泳衣，直呼非常開心有溫泉戲，因為之前節目安排到日本泡溫泉就深深愛上，雖然現在大家還不能出國旅行，但台灣就有很多溫泉，非常鼓勵大家可以去泡湯。她說如果有休息時間，最想要揪老公艾成一起去花蓮泡湯，可以邊泡湯邊看風景，非常舒壓。

蘇晏霈來不及添購泳裝，只好裹浴巾泡湯。（民視提供）

蘇晏霈表示，一開始拍攝這場戲時，可能太累了導致整個人頭昏腦脹，加上一直流汗，非常不舒服，所幸導演幫忙加冷水幫大家降溫，才舒服地完成這場戲。她說來不及準備符合角色的泳衣，幸好導演非常聰明，讓她用浴巾裹身泡湯，反而更顯性感。劇中第一次泡湯的顏曉筠，從得知要泡溫泉開始就非常緊張，幸好王瞳就像姊姊一樣，從泳衣款式就以「佑真」跟「佑欣」的角色來挑選，還教她如何做防護才不會走光，讓顏曉筠非常感動，也說找機會一定要私下約去泡湯。

(中時 )