證交所表示，鈞泰（6131）之前因發生經營權異動，且有營業範圍重大變更之情事，依營業細則相關規定，已進行股票停買6個月及變更交易方法等二階段處置，至今仍未改善，將自11月25日起停止買賣6個月，若再不改善，股票將正式宣告下市。

證交所指出，鈞泰之前因發生經營權異動且有營業範圍重大變更之情事，依營業細則相關規定，第一階段自107年5月18日起，對其上市有價證券採行停止買賣處置6個月。

接下來，第二階段自107年11月21日起，採行變更交易方法處置2年，因該公司於列為變更交易方法有價證券後2年內，仍無法達成營業細則第49條第2項第15款規定，核有同細則第50條第1項第15款規定之情事。

因而，接下來將採行第三階段處置，公告自109年11月25日起，將停止其上市有價證券之買賣。若該公司於上市有價證券停止買賣後6個月內，仍無法達成營業細則第50條第2項第14款規定，依營業細則第50條之1第1項第7款第1目規定，其上市有價證券將終止上市。

證交所另表示，之前已洽鈞泰自109年11月9日起至109年11月20日止，每日發布重大訊息充分說明上開資訊，以確保投資人獲得即時完整之訊息。

(工商 )