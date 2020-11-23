IHS Markit/CIPS周一公布英國11月綜合採購經理人指數（PMI）從10月的52.1點下滑至47.4點創五個月新低，為6月以來首次跌破50臨界點，但優於市場預估的42.5點。數據顯示新一輪防疫限制打擊服務業，讓英國商業活動出現萎縮。

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