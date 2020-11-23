英國11月綜合PMI 創五個月新低 18:592020/11/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit/CIPS周一公布英國11月綜合採購經理人指數（PMI）從10月的52.1點下滑至47.4點創五個月新低，為6月以來首次跌破50臨界點，但優於市場預估的42.5點。數據顯示新一輪防疫限制打擊服務業，讓英國商業活動出現萎縮。 (工商 ) #英國 #綜合 #PMI #五個 #新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國富時100期貨今登場 04:102020/11/23 證券．權證 就業人數負成長！10月失業率創7個月新低 17:202020/11/23 財經 報復性消費止不住 住宿及餐飲業10月徵才創近四年同月新高 17:092020/11/23 財經 《國際社會》美首批12月中接種 估5月前達群體免疫 08:522020/11/23 財經 美國新冠疫苗要下來了 最快12月中施打 08:592020/11/23 國際 新鹽埕辦嘉年華 搶耶誕經濟 04:102020/11/23 地方新聞 正新擴大布局 雙印廠2大成長動能 04:102020/11/23 證券．權證 一部百年英國老針車 金門編織番客家族故事 15:112020/11/23 寶島 《國際經濟》澳洲11月製造業擴張 近3年來最強 12:162020/11/23 財經 土城員和段青年住宅明年7月完工 供青銀共居生活 12:512020/11/23 生活 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 護國神山又搶肥單？ 蘋果升級 傳將採4奈米晶片 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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