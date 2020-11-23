全球最大橡膠手套商大規模染疫 宣布關閉28座工廠 19:002020/11/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞國防部高級部長伊斯邁沙比里周一表示，由於該國的橡膠手套製造商Top Glove爆發1,889名工人檢驗新冠肺炎結果為陽性，因此其所有共計28座工廠將分階段關閉以監視其員工的健康狀況。Top Glove為全球最大橡膠手套製造商。 (工商 ) #橡膠手套 #全球最大 #關閉 #座工廠 #製造商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 RCEP磁吸 台商增投大陸東協 04:102020/11/23 產業財經 益芳 提供食品廠質優包裝機 04:102020/11/23 產業特刊 示威北京 英明年派航母巡弋亞洲 04:102020/11/23 兩岸要聞 我見我思 蚍蜉撼大樹 04:102020/11/23 時論廣場 力推健康碼國際互認機制 習近平籲全球共同抗疫 04:102020/11/23 財經要聞 金控今年發債 飆1,695億 04:102020/11/23 金融．稅務 匯率期貨趨勢專欄－聯準會QE政策 美元看貶 04:102020/11/23 證券．權證 永大內戰揭密4／兩派攻防日立正規軍暫居下風 最終交戰配票得宜穩住董事會 09:392020/11/23 財經 正新擴大布局 雙印廠2大成長動能 04:102020/11/23 證券．權證 《國際金融》疫苖、封鎖消息互抵 油價近持平 11:252020/11/23 財經 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 護國神山又搶肥單？ 蘋果升級 傳將採4奈米晶片 - 財經 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 重啟4G手機生產？ 華為重新下單 2業者撿到槍 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。