馬來西亞國防部高級部長伊斯邁沙比里周一表示，由於該國的橡膠手套製造商Top Glove爆發1,889名工人檢驗新冠肺炎結果為陽性，因此其所有共計28座工廠將分階段關閉以監視其員工的健康狀況。Top Glove為全球最大橡膠手套製造商。

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