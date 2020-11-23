來自泰國的音樂精靈蓋兒Gail，日前慶祝15歲生日，她分享在學校跟朋友一起切蛋糕慶生的照片，更宣布生日大禮是「即將來到台灣」，好消息讓台灣歌迷粉絲們期待不已，紛紛熱情表示「歡迎回來！」她今年因為疫情關係，演藝活動停擺，有20多場商演通告被取消。她回到泰國上學，專心於課業學習，也在閒暇之餘當起YouTuber經營自己的頻道，不僅經常挑戰自彈自唱翻唱歌曲，也開創線上「泰語小教室」教學泰文日常會話，日前更公開「正統泰式打拋豬」的料理教學影片，展現才藝。

蓋兒Gail日前在泰國過15歲生日，經紀人獻上祝福，希望她可以長更高、體脂變低，成為青春無敵美少女！她也宣布即將來台，中文能力越來越好的她，心情非常興奮：「每天都在倒數去台灣的日子！」透露已經規劃好行程，出關隔離後將舉辦演出活動與歌迷見面，她也將參加台北與台中跨年晚會和大家一起迎接2021年！唱片公司也特別協助為蓋兒Gail安排音樂創作營，與多位音樂製作人一起寫歌、聊音樂，期待共同創作下，可以與各界音樂人激盪出不一樣的火花，推出全新風格作品與大家分享。

蓋兒生日和同學度過。（滾石唱片提供）

她對於台灣之旅充滿期待，開心喊：「迫不及待與大家見面，希望這一個月可以有很豐富的收穫，也特別期待和台灣的朋友見面！」15歲的她，逐漸展開自己的社交生活，平常喜歡和同儕好友相處，生日也與學校朋友共度，更表示近日進行中的創作，就是一首獻給很好的朋友的歌，因為搬家緣故見不到面，很想念對方，將想對好友說的話寫在歌裡，期待很快讓歌迷聽到。

蓋兒生日開心宣佈來台。（滾石唱片提供）

蓋兒生日開心吃蛋糕。（滾石唱片提供）

(中時 )