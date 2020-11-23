同安國小足球隊本月摘下全國學童盃足球錦標賽4年級組冠軍，完成2連霸，其中3號林禹安不但在4強賽上演1人連過5人的「馬拉度納式進球」得分，冠軍賽更1人進5球，受封「足球小金童」，教練鄭旭洋笑讚林禹安有「人來瘋」，人越多表現越優。

鄭旭洋說，同安國小足球隊成軍近20年，目前有近90名小球員，自己也曾是其中一員，他表示，去年4年級組拿下全國冠軍，各校都會把同安當「假想敵」，全隊賽前就以冠亞軍為目標，戰術以全進攻為主、防守為輔，把握機會展現企圖心射門，就算失誤也要馬上反搶，沒有球也要想辦法壓制對方，順利在4年級組再度摘冠，完成2連霸，5年級則獲得第四名佳績。

同安小足球隊2連霸，小足球金童林禹安更當場獨進5球。(蔡依珍攝)

同安小足球隊2連霸，小足球金童林禹安更當場獨進5球。(蔡依珍攝)

同安小足球隊2連霸，小足球金童林禹安更當場獨進5球。(蔡依珍攝)

鄭旭洋分享冠軍戰激戰讓全隊印象深刻，原本領先，結果上半場被對手漂亮連進兩球，被2：1逆轉，林禹安馬上單人進2球，振奮球隊氣勢，大家就是想要贏，最後林禹安以個人單場5顆進球的優異表現，全隊以6：2擊敗台中市賴厝國小拿下冠軍，加上林禹安四強賽曾連過5人進球得分，宛如阿根廷足球傳奇人物馬拉度納，讓林成為矚目焦點。

鄭旭洋說，林禹安幼稚園就開始踢足球，有一定實力，在隊上也是擔任前鋒搶分，笑言林有「人來瘋」，是愛面子、愛表現的小孩，四強賽開始表現異常出色，展現自信殺出重圍，對敵隊的後衛產生很大的威脅。

林禹安也說自己是首次「連過5人」，非常開心，和其他小球員都說會再更認真練習，也強調足球不是個人的運動，是要靠隊友合作一起努力拼鬥下去，希望可以再一起得到全國冠軍。

鄭旭洋說，參賽讓球員們體認落後或輸球不要放棄，進球就是一秒鐘的時間而已，他也提到，小球員們練球克難，只有水泥場地，上場比賽都要適應不同的草地場地，為了不影響上課，平時得犧牲睡眠7點20前就到校練習，但練球不到1小時，勢必得增加放學後的時間，1至6年級全塞在同一個時段，常練到晚上7、8點，校園照明設備又不足，簡易的照明燈只有1／2球場有燈光，希望幫小球員爭取夜間照明，改善「看不到球」的窘境。

(中時 )