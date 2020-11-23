「半島電台」報導，葉門激進組織「青年運動」(Houthi) 23日宣布，為報復沙烏地阿拉伯為首的聯軍插手葉門內戰，「青年運動」已朝沙烏地阿拉伯國營的「沙烏地阿美石油公司」，發射Quds-2飛彈。雖然此言尚未獲沙國證實；但推特上已有目擊者分享擊中的影片。

影片剪輯飛彈升空的樣子，卻不能確定是否為此次攻擊的飛彈。

「青年運動」發言人沙里亞(Yahya Sarea)推文表示，「在上帝的協助下，飛彈部隊使用Quds-2空襲沙烏地阿美石油公司的1間配油庫。Quds-2日前成功執行作戰測試並投入使用。感謝上帝，這次攻勢非常精確，救護車與消防車已趕到現場」。

他還以「北吉達油庫─沙烏地阿美」為標籤，並上傳衛星圖。「半島新聞」表示，透過Google Maps搜尋，在吉達北方的1座設施，其景觀與沙里亞貼出的照片相符。

بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد،

وبفضل الله كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. pic.twitter.com/3xooqUQfLv — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

他推文還表示，這次針對性的行動是回應不斷地包圍與侵略，更是向沙國實施的大規模作戰嗆聲。由於青年運動將持續軍事行動，所有在沙國工作的公民與外國公司應留意，並離開重要設施。

雖然沙國未證實該發言人說法；但根據推特影片，可看到遠方傳出熊熊大火與濃煙竄出；另1支談論此事的影片，則剪接飛彈升空的畫面，但不確定是否為此次攻擊。

Aramco hit by cruise missiles

pic.twitter.com/Fn2L1YfiC5 — Mohsen Solhdoost (@DrSolhdoost) November 23, 2020

沙烏地阿美石油公司的石油生產與出口設施，多位於沙國東部省，距吉達1000多公里。此次遭攻擊的配油庫，位於阿卜杜拉阿齊茲國王國際機場東南方。

Saudi Aramco oil station destroyed by houthi pic.twitter.com/eCs9WRYVdX — Last Defender (@LastDef) November 23, 2020

自2014年葉門政府遭「青年欲動」逐出首都沙那，沙國為首的聯軍於2015年介入內戰，自此葉門內戰難以畫下休止符。主打掃除貪腐體制的「青年運動」，背後有伊朗撐腰，目前控制葉門北部大部分地區與多數都會區。

(中時新聞網)