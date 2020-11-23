關渡花海秘境！民眾無視告示搶拍踩爛 北市工務局回應了

自2018年迄今已邁入第3年的「2020關渡花海」，從11月1日開跑，吸引萬人前來，成夢幻打卡夯點。豈料，卻接連爆出民眾無視告示牌、管理員，擅闖花圃搶拍照、踩爛花海，留下滿目瘡痍，民眾痛批超級缺德。對此，北市工務局回應了。

民眾踩踏花海，網酸台灣最美麗風景。(照片/游定剛 拍攝)

位在北市關渡平原、承德路七段410巷的關渡秘境花海，今年花海面積再擴大，從往年1.71公頃延伸到4.38公頃，擁有105個籃球場大，成活動主題亮點之一。現場可見大波斯菊、向日葵等皆盛開。美麗的背後，近日不少網友在地方社團PO文抱怨，遊客為拍照，擅闖花圃踩爛花海。

民眾擅闖花海拍照。(照片/游定剛 拍攝)

《中時新聞網》記者周末實際走訪，花圃邊雖可見多處有宣導標語，不過現場仍超過百位民眾，無視告示牌強行踩、踏、跨越花圃拍照，甚至見狀民眾直接跨坐裝置藝術品上擺Pose留影，行徑誇張，而從一旁花圃裡清晰可見，大批遊客踩踏後足跡，形成數條人工通道，看在農民心裡可說是相當痛心。

花圃慘遭民眾擅闖拍照踩爛。(照片/游定剛 拍攝)

北市工務局公園大地科股長傅美菁表示，每日上午9點至下午5點皆有派員巡查管理，面對不遵守規矩賞花民眾做勸導，值勤間同仁也曾遇過態度不佳民眾，而田間也豎立多處勸導告示，考驗國民水準與民眾公德心，歡迎市民來賞花，也期盼大家遵守規定。

民眾擅闖花圃，清晰可見踩踏後足跡。(照片/游定剛 拍攝)

關渡花海田間多處設置宣導告示牌。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)