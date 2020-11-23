苗栗自然景觀豐富縣內休閒農業區各推不主題遊程，吸引全台遊客造訪體驗在地文化之美，今年苗栗縣政府農業處創新推動農遊哏圖大募集，以苗栗農村的人、文、地、產、景為元素，創意製作行銷農村特色，並藉由網路公開競選，將農村景致推廣全台。

縣府農業處長陳錦俊指出，農遊哏圖創意競賽，邀請民眾發揮創意設計足以讓人會心一笑的梗圖，協助行銷農遊產業，就有機會獲得PS5、SWITCH、GOPRO、DJI OSMO POCKET等熱門產品，競賽即日起至12月23日截止收件，以「苗栗趴趴GO」Line帳號報名，將設計完成的梗圖上傳到個人臉書或IG分享，藉由網路社群的擴散效益創造網路熱搜話題，作品人氣與創意度越高，獲獎機率也越高。

苗栗縣政府今年創新推動農遊梗圖創意競賽，邀請民眾發揮創意設計足以讓人會心一笑的梗圖，協助行銷農遊產業，就有機會獲得PS5、SWITCH、GOPRO、DJI OSMO POCKET等熱門產品。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人23日啟動農遊哏圖大募集活動。徐耀昌表示，不論在全國的經典小鎮評選或休閒農業區選拔，歷來囊括的獎項都屬一屬二，加上各鄉鎮市多元的農特產、漁獲和知名景點，都值得全國遊客深入探索、細細口味。

他說，今年透過無遠弗屆的網路行銷好山、好水和好產品，期許達到事半功倍的行銷效果，邀請高手發揮豐富的想像力和幽默的思維，共襄盛舉，提高苗栗在國內外的能見度。

(中時 )