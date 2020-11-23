大陸人氣團體TFBOYS隊長王俊凱，最近為了拍攝新電影而刻意減重的他，竟然瘦了10公斤，這讓身高182公分的王俊凱顯得特別纖瘦。昨(22)日，他在微博上貼出他所記錄的健身餐菜色，並語帶興奮的說：「健身餐拜拜」。

王俊凱昨日在微博上發貼文說：「健身餐拜拜，火鍋燒烤火腿蛋炒飯漢堡薯條炸雞可樂米線奶茶，我來了。」從這一連串的美食名單來看，為了電影而努力瘦身的他，可是極度克制自己對美食的渴望。

戲才殺青，王俊凱語帶興奮的列出一串美食名單 (圖/ 翻攝自王俊凱微博)

放眼望去照片牆上的照片，這些低卡路里又清淡的菜單，讓他一共瘦了10公斤，刻意減重的結果，讓身高182公分的王俊凱，瘦到僅剩48.2公斤，這讓不少粉絲看了相當心疼，紛紛留言：「寶貝拍戲辛苦了，歡迎回來」、「想吃什麼多吃點」、「恭喜哥哥出關啦！」

除了健身餐，王俊凱也相當認真做訓練 (圖/ 翻攝自王俊凱微博)

除了瘦身菜單，王俊凱還固定有健身行程，許多網友除了心疼，更是讚嘆王俊凱超強毅力和敬業精神。王俊凱工作室也轉發該篇貼文說：「該吃吃該喝喝，體重先不往心裡擱；該玩玩該樂樂，人生就是要笑著過；該拍拍該照照，有空記得發靚照。」工作室某種程度也算間接幫不少粉絲謀福利了。

(中時新聞網)