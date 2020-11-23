民進黨立委高嘉瑜曾自稱租屋10年買不起房子，但被查出財產申報名下有2筆建物，引發外界討論，她22日晚間公開租屋處的「慘況」，大量衣物東西堆積如山，她更自嘲「來過的說以爲是在做資源回收」。對此，資深媒體人陳揮文則在廣播節目中諷刺地說，「太聰明了，想要用這(照片)轉移(炒房)焦點，但有點困難...」。

高嘉瑜PO出房間內的大量雜亂衣物，眼尖網友更發現竟有「泛黃」枕頭，忍不住說「隔著螢幕都可以聞到味道」、「果然正妹的生活習慣都不太好」。而她也自爆，因忙碌都沒時間整理家裡，也沒在房間內看過蟑螂，甚至自己已經一年沒有剪頭髮。

對此，陳揮文今(23日)在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中表示，「我認為高嘉瑜是立院三寶，把她房間照片拍一拍貼到臉書，我覺得我房間比他乾淨一百倍，實在是唉...」；話鋒一轉，他也諷刺地說，「 但是因為太聰明了，她想要用這(照片)轉移(炒房)焦點，但有點困難。」

而針對炒房說，高嘉瑜透過臉書再次澄清，因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，也在媒體上說過，如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通、不會只買一個車位、不會買毛胚、不會登記名下誠實申報，都申報房產了，為何要隱瞞停車位？停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。

(中時新聞網)