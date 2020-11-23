統領（2910）23日法說指出，原台北統領二樓確定由快時尚ZARA承租；ZARA將由二個樓層擴大為三個樓層，預計明年進行改裝擴大，統領主要營收來源來自桃園、台北統領租金收入，以及陽明山、礁溪兩個建案銷售，今年雖有疫情干擾，但多數商場以長期租約為主，不受疫情影響，反而ZARA看好台灣市場而擴大承租。

統領分析，近年來信義區與南港商場大增，衝擊東區租金行情略有下滑，統領多屬長期合約目前並無影響。ZARA主要還是看好台灣快時尚產業市場，而擴大全台最大店的規模，從現有地下一樓至一樓擴增至二樓，以二樓坪數約530坪，將擴大逾500坪，從二個樓層擴至三個樓層。

而據分析，台灣在疫情控制得宜，加上國人難出國，所有ZARA消費都在國內，也使得ZARA業績在第三季躍上全球前三大，僅次於中國的單店業績，尤其是統領店更是全台業績最高的店王，明年改裝後有望將統領店的亞洲排名擠進前三大。

業者分析，台北東區雖然租金稍下滑，但在今年有NET承租前永福樓開幕、H&M大店進場，皆顯示東區快時尚市場前景仍相當可期。

(工商 )