聯成（1313）伴隨大陸新冠疫情掌控趨穩，營運第二季起逐步復甦、回穩；搭配PVC市況活絡，第三季獲利季增70％，前三季EPS0.65元。總經理柯衣紹表示，今年掌握穩健原料優勢，加速推展DINP，搶進DOP低階替代商機。明年PVC、DOP需求持穩增溫，營運可望為2位數增長，持續朝大陸DOP市佔35％目標邁進。

聯成生產基地包括林園廠、臨海廠；大陸中山、大陸珠海、大陸鎮江、大陸泰州、大陸四川、大陸遼寧，及馬來西亞。集團產品總產能367萬噸／年，包括增塑劑（DOP）年產223.7萬噸、苯酐62.2萬噸／年、PVC60萬噸／年。

聯成DOP營收佔比61％，PVC從17％提高至19％，PA營收佔比約11％。目前環保氫化增塑劑-UniHydro（UN899）年產24萬噸（台灣、盤錦、泰州各8萬噸產能），為全球規模最大。

柯衣紹指出，大陸當前對低碳鏈增塑劑（醇主鏈為3～6C）具危害限用，由2EH系列轉向如DINP、DINTP等環保且高性能的INA系列增塑劑。中國目前普遍級DOP市場占比41％，將逐漸被環保增塑劑取代。

柯衣紹說，今年DOP原料INA（異辛醇）供給吃緊，加上醫療級手套等防疫物資需求仍高，推升DOP報價明顯攀揚。聯成已與ExxonMobil簽署十年原料INA（異辛醇）採購合約，取得極具競爭力價格，近年擴大耕耘DINP市場。

明年新冠疫苗若順利推展，醫療級手套等防疫物資需求恐會趨緩，但大陸等各國持續擴大刺激內需，仍有助PVC、DOP需求持穩放大。明年擬伺機擴大高階環保氫化增塑劑-UniHydro（UN899）銷售。

(工商 )