國發會主委龔明鑫23日在立法院表示，創業天使投資方案所匡列的20億元已快用完了，日前國發基金已通過再加碼30億，使匡列的總額升至50億，用以協助國內新創事業取得發展所需資金。

創業天使投資方案為期五年（2017年3月～2022年3月），原來匡列10億，迄2019年9月通過投資52家，投資7.06億元，由於匡列額度快用完了，因此加碼10億，使總額度升至20億。

立法院經委會審國發基金明年度預算，多位立委認為創業天使投資方案執行效率不佳，龔明鑫表示，過去兩年能投資一百多家已不錯了，依據國發基金統計，迄今年11月投資家數已升至122家，投資金額達17.8億。

龔明鑫表示，創業天使投資方案既有額度20億又快用完了，因此日前國發基金管理會再加碼30億，使總額達50億，新增的30億希望於2年內投資新創，用完之後會再加碼。

國發會表示，創業天使投資方案執行兩年以來投入17.8億，帶動天使投資人及其他民間投資人共同投資26.1億（創業天使與天使投資人一起出錢投資新創），合計為新創事業挹注43.9億元的營運發展資金。

創業天使投資新創的領域包括電子科技、電子商務、生物醫療、農業科技、社會企業、綠能與環保。

(工商 )