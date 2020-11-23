女星林真亦外型甜美，13年前奪下高雄「木棉花小姐」選美冠軍，一腳踏入演藝圈，有「微笑女神」之稱，她拍過上百支廣告，也演過《大宅門》、《大尾鱸鰻2》、《角頭2》等電影，近來更為了將推出的寫真，努力跑健身房運動，積極調整體態，日前就在社群網站曬出成果，卻在外套裡只穿內衣內褲，讓許多網友激動直呼「太辣了」。

林真亦在IG表示，自己的體脂降到17.6%，雖然還沒達到目標，但她對現在的體態相當喜歡，並坦言雖然朋友們都覺得她太拚，但她還是認為得更努力才行，對自己相當嚴格。

林真亦曬出的照片中，只見她牛仔外套底下，僅穿著內衣內褲，小露酥胸，搭配嫵媚眼神和誘人姿勢，相當性感卻不色情，而網友提到她所穿的內在美是《玖壹壹》春風自創品牌，林真亦也於文中提到因為穿起來太舒服，都變成她的睡衣。

辣照Po出後，吸引許多粉絲大讚「妳這樣太性感了，真！會讓人受不了誘惑」、「太犯規了哦」、「好美好正」，不過也有網友留言提醒：「好看是好看，但是女生體脂肪在20%~30%；BMI在18.5~24之間才是正常！太瘦反而不健康，要多注意這個標準的前提是有無健身的情況喔！」釣出林真亦親自說明：「因為健身脂肪會轉換成肌肉量，體脂降下來很正常，並不會不健康喔。」

(中時新聞網)