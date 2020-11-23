由台南市政府觀旅局及貴人散步團隊主辦的「2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」、森山市集等活動，即將於11月27日至29日於南美館二館登場，觀旅局指出，28、29日友愛街（忠義路至永福路段）將實施交通管制，建議樂迷朋友們多加利用大眾交通運輸工具。

觀旅局指出，11月28日將力邀結合戲劇、舞曲、女裝等創意元素的樂團「毀容姊妹會」打頭陣，並接力由今年強勢入圍金曲獎的超夯樂團「海豚刑警」、今年金音獎得主「傷心欲絕」、饒舌界校長大支及音樂詩人雷光夏帶來精彩演出。而11月29日則將邀請重金屬指標樂團「血肉果汁機」、低科技俗氣樂團「美秀集團」、秒殺級夯團「落日飛車」、草根搖滾樂團「拍謝少年」及演唱雙棲創作歌手舒米恩壓軸登場。

屆時台南市中西區友愛街將實施交通管制。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

屆時台南市中西區友愛街將實施交通管制。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

此外，演唱會活動2天在南美館2館後方戶外廣場（永福路二段與友愛街口）還有森山市集同時登場，市集以具有台南文化、創意、物產、手作、二手書、古道具等特色為主，並結合台南各處手作職人、料理人、各行各業創意家，預計攤位將超過100攤以上。現場也將邀請各方藝術家、創作者、街頭藝人、台南在地DJ「民生電氣」帶來精彩演出。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，為配合防疫工作，現場工作人員（含市集）均已有實名登記，建議有確定會參加活動的民眾，活動前先到以下連結（2020台南城市音樂節https：／／pse.is／387649；2020森山市集https：／／pse.is／38mc93）填寫聯絡資料，如果與家人、朋友共同參加，可填寫一位代表聯絡人即可，以利全民防疫。

(中時 )