駭人桶屍案扯討債集團 高大成爆：驚悚手法「不單純」

台中市再傳駭人聽聞的桶屍命案，死者分別是16歲少女、以及50多歲男子，據悉欠討債集團不到1萬元，遭殺害後再用強酸溶屍，最後灌入水泥棄屍山區，手法相當兇殘，該集團一名成員因良心不安，向警方自首，案情才因此曝光。法醫高大成接受《中時新聞網》專訪表示，兇嫌背後犯案動機「不單純」，他認為，這種手法不只一人所為，通常一人犯案，不會用到兩種方法。

高大成認為，此次雙桶屍案的兇嫌，懷疑死者拿了三百萬有可能會要不回來，他認為幕後可能有從事某些交易，才會釀成一場悲劇，他分析，嫌犯應該是死後將死者放入桶子裡，因為趁死者身體未僵硬時，將身軀壓到最矮最小。

台中驚傳雙桶屍命案，疑似討債集團成員良心不安，供出案情才揭發。（圖為鐵桶示意圖，中時資料照）

高大成認為，嫌犯擔心死者的身份會被發現，害怕警方會追查到，因此想到用強酸破壞指紋及五官，甚至刺青等特殊特徵，之後再用水泥封存桶內，埋入山中，避免屍臭飄出被發現，目的就是先「毀屍」再「湮滅證據」。

法醫指出，一般金錢糾紛最多的就是警告，以往案例都是若不還錢，就先剁手指，其次就是剁整隻手，若再不還錢，就會刺屁股，先刺不會致人於死的地方，高大成坦言「因為死了就沒錢可拿」，所以就會先用殘忍手段使對方哀哀叫，讓對方痛不欲生，透過這些招式逼對方還錢。

（剪輯/陳依仁）

(中時新聞網)