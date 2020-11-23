金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽總決賽路演，選手積極在評審面前展現優勢。（洪肇君攝）

耀德生技以抗老外用植化素藥劑開發拿下特等獎。（洪肇君攝）

武漢金銀湖盃第六屆海峽兩岸青年創新創業大賽總決賽，23日在漢台兩地同步舉行，並且立刻核算分數馬上頒獎，令選手都非常緊張；最後特等獎由主打抗老的醫療生技項目拿下。

今年受疫情影響，金銀湖盃創新創業大賽首度以各自初賽、網路評比方式舉行，但武漢市台商協會仍然收到兩岸一百多個項目，參賽情況非常踴躍。兩岸賽區的評比依舊激烈，而且領域別差距極大，從兒童魔術教育到無毒水產養殖都有。

23日的總決賽暨頒獎典禮上，武漢市台商協會執行會長楊文賢指出，今年第六屆賽事，起點高、技術門檻高，選手項目的水準也比往年要高。從一名長居武漢的台商來看，武漢市在疫情過後，「正迎來強勁的復甦力道」。

楊文賢強調，「兩岸正面臨百年未有之變局，兩岸青年才是左右兩岸關係最重要的因素」，他從歷史與現實的角度觀察，最壞的時機也是最好的時機，很高興看到眾多的兩岸青年，不懼市場一時觸底，反而更有動力積極開創新行業、發展新領域，相信這會給兩岸帶來正面效應，共同迎來民族的偉大復興。

旺旺中時媒體集團《中國時報》董事長兼發行人王丰則感性指出，時代考驗青年、青年創造時代，武漢金銀湖盃的青年創新創業大賽已經第六年，成果豐碩，給無數的兩岸青年創造了機會、提供了養分，也讓我們看到，創新的力量可以改變人類生活。

執行單位台青科（武漢）眾創孵化空間有限公司總經理王天山，來自台北，他在武漢會場表示，原本擔心疫情會影響到兩岸青年的參賽積極性，沒想到還有一百多名台青參加；過去5年，武漢的台青創業孵化空間已接待過一千多名台灣青年，充分展現武漢的強大扶植能量。王天山有信心，金銀湖盃已經打出名號，未來必定一屆比一屆好。

特等獎今年由耀德生技的「植化素益智抗老外用新劑型開發」拿下，兩岸評審都給出高分，而且一致認為，這是極有可行性的項目，馬上就能落實。

一等獎剛好兩岸各一名，台灣是知名美妝老師朱正生的亮采形象管理；大陸則是武漢的伽萊雨文化傳媒，主打魔術教育體系。

(中時 )