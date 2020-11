邵雨薇為「無常」時尚名人攝影展獻出「第一次」,秀出自己的性感美背上的刺青,她表示,「Dancing in the rain」刺青是今年31歲生日送給自己的生日禮物,這句話的原文是「Life isn’t about waiting for the storm to pass,it’s about learning to dance in the rain」,意思是說「生活不是等著暴風雨過去,而是學會在風雨中跳舞」,所要表達的精神就是「轉念」,她非常喜歡這句話,因為出道十年以來,經歷過許多不如意的事,以前都會非常在意和糾結某些事情讓自己不開心,現在會用正向的思維去看待每一件事,反而會得到想不到的好結果。

她說,之所以會把刺青刺在背上的原因,主要是覺得背部是自己最性感的地方,所以就決定把這句最美的座右銘刺在背上。這次受到KAISER × DENNIS FEI「無常」時尚名人攝影展的邀請,她第一時間就想到要把背上的刺青曝光,因為今年算是一個讓人非常不安的一年,太多不順遂的事讓大家都變得非常無助和徬徨,希望藉於「Dancing in the rain」這句話的精神,可以讓大家都能用正向「轉念」的智慧看待任何事情,不要害怕暴風雨的到來,要用享受當下的心情面對,相信這樣一定可以讓我們的未來變得更美好。

攝影師DENNIS FEI表示第一次和邵雨薇合作,感覺他是親切可愛的小女生,鬼點子也很多,不過在展現美背刺青的當下,立馬變成溫柔性感的小女人,透過鏡頭彷彿看出她眼神中散發出幸福的訊號,可能是戀愛中的女人特有的魅力吧。

這次時尚名人攝影展的主題是「無常」,如果你今年就要死亡了,你最捨不下的人事物是什麼?和最想做的一件事?邵雨薇表示:「最捨不下的是需要我陪伴的人,包括家人、朋友、寵物和親密愛人,因為看見別人消失難過的是自己,跟自己消失難過的是別人,兩種對位心情是很不一樣的,我會很擔心為我難過的人,所以如果無常的事發生在我自己身上,我最想做的一件事,就是要先預錄未來的50年想對身邊的朋友說的話,讓他們知道我一直都在他們身邊」。

(中時 )