苗栗縣警察局辦理11月員警術科體能測驗，23日苗栗縣長徐耀昌視察員警術科體能檢測，為警察同仁加油打氣，期勉增進警技及體能，做好治安、交通及為民服務工作。

苗栗縣警局為提升同仁執勤的安全性，並培養警察同仁良好的運動習慣，強化術科體能常年訓練。23日徐耀昌在縣警局長翁群能陪同下，視察常訓辦理情形，現場除有制伏酒醉砸民眾與持刀揮舞思覺失調民眾的情境演練，另有20公尺折返跑、綜合逮捕術訓練等檢測項目。

苗栗縣長徐耀昌23日視察員警術科體能檢測，為警察同仁加油打氣，期勉增進警技及體能，做好治安、交通及為民服務工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣警察局辦理11月員警術科體能測驗，提升同仁執勤的安全性，以及培養警察同仁良好的運動習慣。（何冠嫻攝）

徐耀昌對於治安付出的辛勞予以高度肯定與感謝，期許每位員警察執行勤務時務必注意自身的安全與健康，並精進術科體能，以因應隨時可能的突發狀況，落實治安維護，手護縣民安居樂業。

翁群能指出，縣長徐耀昌對第一線警察的支持，除了編列經費購置防割手套、透明圓盾、臂盾、三節警棍等必要裝備，提升同仁執勤的安全性，並親自驗收常訓成果，對員警勉勵有加，體技檢測則由教官依個別體能狀況，給予適切建議，檢測結果將作為同仁自主運動時參考。

(中時 )