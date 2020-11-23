泰國似乎正在上演甄嬛傳，原本遭廢、關入監獄的王妃詩妮娜(Sineenat“ Koi” Wongvajirapakdi)在8月被釋放，在大家還沒搞清楚到底發生什麼事的時候，又有一批上千張的詩妮娜王妃私人照，被寄送給不少媒體人，有些照片略為不雅，而且來源不明。英國媒體人認為，這可能是泰國王室內部的權力鬥爭的一景。

新加坡媒體「母艦」(mothership)報導，現年35歲的泰國王妃詩妮娜，在過去幾年的生涯幾乎可說是「迭蕩起伏」，她在2012年進入泰國宮廷工作，之後受到賞識成為女衛隊成員，到2019年7月底登上王妃之位，並有少將軍銜。

然而到了2019年10月，詩妮娜當上王妃不到3個月，突然就被打入冷宮，所有頭銜、榮譽與特權全數被剝奪，甚至安上「野心膨脹」、「矯詔亂政」等罪名關入監獄。

但故事沒完，在一年後，也就是今年，國王又恢復了她的所有頭銜和特權，自8月28日起生效。

就在大家看得一頭霧水之際，又傳出與詩妮娜有關的負面新聞，多達1400張的私人清晰照片在網路上被流傳，有些她扮鬼臉的，或是小露身材的，可能會打擊她的形象。

專門研究泰國政治和問題的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）表示，今年8月，他收到了一張神秘的SD卡，其中包含詩妮娜的1400張照片，他認為這顯然是刻意的政治操作。

他解釋說，不光是他有收到照片，不少媒體人也有，這些照片大多數是詩妮娜的手耭自拍照，有些露身材的可能是她發給泰國國王瓦吉拉隆功的私密照。

馬歇爾指出，宮廷權力鬥爭，可能是照片洩露的原因，因為詩妮娜的出獄與恢復名譽，已經遭到了現在宮廷主要派系-王后人馬的強烈反對，因此打擊詩妮娜形象是最有可能的做法。

類似的事情在1996年也曾發生過，當時仍是王儲的瓦吉拉隆功，驅逐了他的第2任妻子波普拉瑟（Yuvathida Polpraserth），不久之後，她的露骨照片也被公開，在報紙上、網路上都有流傳。

馬歇爾拒絕在網上發布他所收到的照片，因為這是「侵犯隱私」，不過一名批評泰國王室的學者Pavin Chachavalpongpun，在自己的臉書上有發布一些詩妮娜的自拍照，可能與馬歇爾收到的差不多。

(中時新聞網)