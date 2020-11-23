苗栗縣政府扎根科學教育，在後龍鎮舊新港國小國教輔導團教師研習中心設立的苗縣科學教育發展中心，23日苗栗縣長徐耀昌等人揭牌成立，期許培育國家未來所需的科學人才。

縣府自籌72萬元經費，在國教輔導團教師研習中心，將3間教室打造成專屬的科學教育場所，並使用「牛頓」、「瑪麗．居禮」、「達爾文」著名科學家姓名作為實驗室名稱，象徵物理、化學、生物3個領域教室。

苗栗縣政府向下扎根科學教育，23日揭牌成立苗栗縣科學教育發展中心。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣科學教育發展中心23日正式揭牌啟用，成為縣內第1所以科學教育為主題的教育場所。徐耀昌期許科學教育發展中心能夠符合科學教學現場的需求，並進一步結合科教館豐富的科學教育資源，以及清大跨領域科學教育中心的師資與課程，再透過課後營隊模式，培養中小學生解決問題的能力，了解基本的科學現象、原理與理論，藉由實驗教學、動手操作，厚植科學能力，培育更多人才。

教育處指出，科學教育列為施政重點，106學年度起連續4年獲國教署補助，共68萬2000元辦理中小學科學教育計畫，109年度再獲補助28萬元辦理推動國中小學自然科學實驗操作能力計畫，最近更獲得國教署補助678萬元，提升國中小自然科學領域教學設備，提升國中小學自然實驗室設備，以精進課程內容。

(中時 )