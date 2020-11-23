日前一架從西班牙起飛的波音737民航機，準備降落至英國里茲布拉德福德機場（Leeds Bradford Airport）前，2名飛行員突然看見眼前出現一道刺眼光束，接著天空中閃現一架UFO，雙方距離非常近，差一點就要迎面撞上。此案被定義為「A級事件」，詳細分析報告近日出爐。

根據《The Sun》報導，事發於9月1日，這2名飛行員看見一個「不明物體」毫無預警地出現在眼前，正筆直地朝著飛機衝撞過來，當下根本來不及躲開，或者採取任何行動。事後，有另一架警用直升機人員也證實，當時飛行在同個地區的他們，確實也看見了亮光。

英國空中碰撞調查委員會（UK Airprox Board）認為，這個「不明物體」應該是一架無人機，或者是個燈籠，當時它與民航機僅僅只有3公尺的距離，當下確實存在碰撞風險；不過這份分析報告也補充提到，涉事的2名飛行員都堅稱，他們看到的並不是燈籠。

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(中時新聞網)