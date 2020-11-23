嘉義縣政府整合文化部2大專案計畫「劇場營運」舞蹈節及「藝文扎根」舞蹈教育，「嘉義縣舞蹈日」將於11月28、29日在表演藝術中心登場，今年場外不僅在地表演隊伍增加，熱舞大賽也愈辦愈有規模，且媒合衛武營「2020臺灣舞蹈平台」，在室內播映「舞蹈影像環島創作計畫」，邀大家作伙來跳舞。

承襲去年屢獲好評的「嘉義縣舞蹈日」，今年活動包括3大部分，第1是舞蹈匯演，邀集22個社區及國小，不僅與學校的舞蹈教育結合，更將土風舞、肚皮舞、民族舞、中東舞等異國舞蹈帶到現場。

表演藝術中心23日舉辦宣傳記者會，邀請「極品人妻志工媽媽有氧舞蹈團」帶來熱情的開場表演。（嘉義縣表演藝術中心提供／張毓翎嘉義傳真）

第2是熱舞大賽，來自全台高中職及大專院校各10組街舞好手，用最熱血青春的舞蹈嗨翻嘉義；第3則是與衛武營「2020臺灣舞蹈平台」合作的舞蹈影像旅行，在後疫情時代推廣以影像呈現舞蹈作品的藝術創作。

表演藝術中心23日舉辦宣傳記者會，邀請去年在嘉義縣舞蹈日「＋1PLUS排舞大賽」中，獲得評審青睞、得到精神總錦標的「極品人妻志工媽媽有氧舞蹈團」帶來熱情開場表演。

表演藝術中心代理主任王泊清表示，舞蹈日活動強調不同族群的參與，活動有來自各鄉鎮的舞蹈社團，也有國小的舞蹈表演，更有專業的熱舞大賽和演出，希望讓所有愛跳舞的人都有個舞台展現自信。

嘉義縣舞蹈日除了舞蹈影像一日工作坊需事先報名參加外，其他精彩舞蹈活動觀眾都免費入場，廣邀全民一起動起來，也讓舞蹈由劇場走入全民，真正成為常民生活的一部分。

(中時 )