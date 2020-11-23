中央銀行公布10月五大銀行新承作房貸512.44億元，月減41.02億元，顯現旺季不旺，央行官員強調，主要是當月工作天數較少，新完工交屋及青年安心成家貸款減少，及部份銀行房貸接近上限的結果。

央行官員表示，10月由於中秋節及雙十節二個連假，作業天數較9月少（少四個工作天），且銀行承作的新完工成屋分戶房貸減少，及青年安心成家貸款、築巢優利貸均減少，還有多家銀行房貸餘額已接近保險法72條之2的上限，未如過去積極搶攻房貸的結果。

央行統計的台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀等五大銀行合計房貸市占率近四成，一向具有市場風向球的指標地位。觀察六都的移轉棟數10月合計減幅達二位數的10.6％，其中僅台中市小幅月增1.8％，其他五都除高雄市外均月減二位數，各減12.4～20.6％。但與去年同期相比，年增仍有1.1％，累計1至10月年增率為4.9％。

五大銀行新增房貸利率方面，在連續四個月停留在1.359％後，10月小幅回升0.008個百分點至1.367％。央行官員說明，變動幅度非常小，實質意義不大，今年大多在1.35～1.36％之間。

統計10月青年安心成家貸款新增44.2億元、占比8.6％，低於9月的52.7億元、占比9.5％，均對五大銀行新承作房貸及利率有影響。另房價部份，信義房價指數台北市月減0.03％、年增5.63％，新北市月增1.25％、年增4.32％，均在一般水準。

(工商 )