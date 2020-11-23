嘉義縣長翁章梁邀請今年度最夯台劇《做工的人》原著作者林立青，及任職於新港國中《華麗計程車》的作者陳俊文，一同品嘗中埔推薦必吃的國民小吃碗糕及肉粽。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁邀請今年度最夯台劇《做工的人》原著作者林立青，及任職於新港國中《華麗計程車》的作者陳俊文，一同品嘗中埔推薦必吃的國民小吃碗糕及肉粽。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁邀請今年度最夯台劇《做工的人》原著作者林立青，及任職於新港國中《華麗計程車》的作者陳俊文參觀博茶會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020嘉義博茶會21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，周末兩天就創下9萬參觀人次紀錄。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020嘉義博茶會21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，周末兩天就創下9萬參觀人次紀錄。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020嘉義博茶會21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，周末兩天就創下9萬參觀人次紀錄。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020嘉義博茶會21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，周末兩天就創下9萬參觀人次紀錄，其中周六3.8萬人次，周日為5.2萬人次，縣府表示，去年18萬人次參觀，今年10天展期有望突破25萬人次，成長5成。

嘉義博茶會短短2天已吸引近9萬人參觀；為了讓遊客來到中埔欣賞精采的博茶會之餘，也能順遊周邊景點、品嚐在地美食小吃，23日縣長翁章梁特別邀請今年度最夯台劇《做工的人》原著作者林立青，及任職於新港國中《華麗計程車》的作者陳俊文，一同品嘗中埔推薦必吃的國民小吃碗糕及肉粽，由陳俊文解說嘉義在地的人文特色，林立青邊聽故事邊吃美食，直呼「果然是嘉義才有的好滋味！」

翁章梁帶著兩人品嚐中埔最道地的「鈴蘭碗粿」及「阿霞肉粽」，鈴蘭碗粿是中埔在地20年的傳統古早味碗粿，曾獲得最強碗粿爭霸賽的優選，堅持以不摻水的純在來米磨漿，製作手工鹹碗粿，滋味Q彈有勁，黑糖碗糕同樣也是招牌特色，林立青一吃就愛上這口感扎實又Q彈的碗糕，馬上為甜粿取名為「珍珠QQ粿」，直呼這是北部沒有的口味！

阿霞肉粽位於往阿里山公路旁，是嘉義必吃的超人氣肉粽店，傳統口味、道地的南部水煮粽，以傳統方式製作、包、煮，招牌肉粽的豐富餡料與糯米、融入粽葉的香氣，一口咬下是傳統的懷舊滋味，翁章梁大讚有「小時候媽媽包粽的味道！」，林立青跟陳俊文也都大讚好吃！

除品嘗美食外，《華麗計程車》作者陳俊文，本身任職於新港國中，特別搭配書的主題，親自開著《華麗計程車》一起宣傳嘉義博茶會，將計程車化身為行動的廣告車，吸引眾多遊客目光，為活動增添亮點！

飽餐一頓後，翁章梁帶著兩人參觀博茶會，介紹本次展覽最接地氣的「茶x庶」展館，辦桌文化結合藝術呈現，讓人看見庶民生活也能有不同的風貌，同時也參觀亞洲最具影響力設計師陳俊良所策展的「茶x色」展館，以不同茶主題色展現茶文化，並搭配主題色布置茶器、畫作，林立青也稱讚「博茶會的展覽水準真的是國際級，超pro！」

文觀局長許有仁介紹，博茶會舉辦地點位於中埔鄉農會金蘭分部，是往來阿里山的重要道路，活動地點附近小吃美食相當多，除本次介紹的阿霞肉粽、鈴蘭碗粿，還有CP值爆表的牛雜湯、古早味的福源肉粽及皮脆多汁的人氣甕窯雞。

許有仁強調，不是只有嘉義市有雞肉飯，中埔頂六也有多家超平價的雞肉飯，每到假日總是擠滿喜愛吃雞肉飯的饕客！博茶會展期至11月30日止，邀請各地遊客把握展期，來嘉義中埔吃道地的人氣美食、逛國際級的博茶會！

(中時 )