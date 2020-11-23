秋鬥遊行昨天有6萬人上街，針對許多民意反對萊豬的聲音，衛福部長陳時中今(23日)也在立法院衛環委員會進行回應，強調「美豬不等於萊豬，萊豬不等於毒豬」，政府會做好把關，將標示做清楚，讓民眾能夠選擇。根據一份最新網路民調顯示，有近6成民眾表示會去連署，還有近5成網友認為蔡總統一定要把萊豬政策講清楚。

入口網站《YAHOO》以「秋鬥後反萊豬連署破14萬人，你會不會去連署？」為題，進行網路投票，投票時間為11月23日至28日，目前已有超過1萬8千名網友投票，截至晚間7點40分，最新結果顯示，有37.4%網友表示一定會去連署，有19.6%表示應該會，表示應該不會的則有17.6%，表示一定不會的有13.6%，另外還有11.8%網友未明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於秋鬥落幕後，萊豬等相關政策是否需要調整，有46.1%網友認為一定要調整，認為應該要調整的則有22.2%，覺得應該不用調整的有10.3%，表示應該不要調整的網友則有7%，另外有14.4%網友則未對此明確表達意見。

此外，針對國民黨主席江啟臣向蔡總統下戰書，蔡總統有沒有必要將萊豬政策說明清楚的部分，有47.8%網友認為一定要，認為應該要的有21.7%，認為應該不要的則有10.1%，認為一定不要的有6.9%，此外還有13.5%網友未對此表達明確意見。

(中時新聞網)