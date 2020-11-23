營業逾70年的老字號餐廳銀翼，今年8月下旬無預警停業，後來證實因違規使用，故暫時歇業進行改裝。經3個月等待，傳出銀翼「已在符合法規的前提下」恢復局部營業。不少望穿秋水的老饕們開始打電話訂位，更有人分享至臉書，引起熱烈迴響。

《中時新聞網》致電銀翼，員工低調表示確實開門做生意，「一些小吃加減賣，客人如果想點桌菜，我們也有提供」。由於今年8月停業的原因涉及樓層違規使用，如餐廳二樓應為辦公室，卻做餐廳用途，涉違反《建築法》引發爭議。銀翼隨即以內部裝修為由暫時停止營業，再向台北市建管處申請使用執照變更。

據了解，銀翼重新裝潢，員工也陸續召回，許多人重拾工作，都很感激老闆這段時間不離不棄。而為符合法規，「餐廳就合法使用的部分先做」，採局部營業、配合施工，務求不違反法令規定。

在新冠疫情衝擊下，近一年來不少老牌餐廳陸續熄燈，主打川、揚料理的銀翼苦撐待變，老饕們更相約重返餐廳，要給員工們鼓勵。當地商圈更對銀翼復業樂觀其成，直言「總算有好消息」。不過銀翼想全面復業，還得等建管處檢查通過，暫時沒有時間表。

(中時新聞網)