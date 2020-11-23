為幫助身障員工「延緩老化」「提升生活品質」及「延長職場壽命」，陽光市民加油站自2019年起與台灣適應身體活動學會合作，進行陽光社會企業中50位身障勞工為期一年的多元運動研究計畫，幫助身障者樂活抗老、提升自信與職場競爭力。

由陽光基金會承接台北市勞動力重建運用處委託經營的市民加油站，其座落於建國高架橋下與市民大道口，每年提供逾50位身障員工就業機會，為幫助身障員工延緩老化、提升生活品質及職場壽命，2019年4月委託台灣適應身體活動學會，共同合作研擬「多元運動介入對身心障礙勞工之體能與職能影響之探討-以陽光事業體為例」計畫案，並由國立臺灣師範大學特殊教育學系姜義村系主任領軍。

根據發現，當身障員工進入中、高年齡後，身體較一般人提早10-20年出現老化與衰退，進而影響生活與工作表現，陽光市民加油站自去年便與台灣適應身體活動學會合作，進行陽光社會企業中50位身障勞工為期一年的多元運動研究計畫，幫助身障員工「延緩老化」「提升生活品質」及「延長職場壽命」，今(23)日於台北社企大樓發表研究成果。

姜義村表示，身心障礙勞工若能在專業運動教練指導下進行長期規律運動訓練，不同的運動訓練模式分別在心肺耐力、平衡感或肌耐力表現各有顯著提升；本次研究結果可以推論鼓勵身心障礙者運動餐與或增強體能將有助於延長其職業生涯與職能發展，也帶給他們更多生活自主、自理的可能性。

陽光市民加油站站長王顧婷說，運動訓練幫助身障同仁明顯提升體能外，職場上也顯著改善了長時間勞動的耗損情形與職能表現；此項計畫也造福同樣提供身障者就業服務的10多家社福夥伴，運動人數累計逾130人，幫助身障者體能提升也助於穩定就業。

(中時 )