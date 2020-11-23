據熟知內情人士透露，美國準總統拜登（Joe Biden）有意提名核心幕僚布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，負責重建美國與全球其他國家的關係。

布林肯是長期跟隨拜登的核心幕僚，此次拜登競選總統，布林肯擔任其首席外交政策顧問，布林肯在歐巴馬第二任總統任期時曾出任副國務卿，也是拜登擔任副總統時的國安顧問。

消息人士並表示，拜登提名布林肯的任命案預計周二就會對外正式發布。拜登上周指出，其財長人選已定，將於本周稍後公布。

布林肯與拜登的關係已有將近20年，最早是在拜登擔任參議員時出任參院外交關係委員會的幕僚長，2008年拜登競選總統時，布林肯也加入拜登的競選團隊。

今年58歲的布林肯將執行拜登外交政策中間派的路線，拜登競選期間砲轟川普處理國際關係的問題，指控川普既未能維持與盟友的關係，同時還在全球各地製造緊張。

在對中國的外交政策上，拜登將維持強硬的立場，但手段上將更依賴與美國其他盟友的聯合制衡，包括以制裁與其他手段來改變北京當局的作為。

在對台關係上，布林肯日前曾在推特發文指出，「加強與台灣的經貿關係符合美台兩國共同的民主價值，以及我國對維持區域和平與穩定的承諾。」

此外，拜登將提名湯瑪斯葛林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任美國駐聯合國大使，蘇利文（Jake Sullivan）擔任國安顧問。

湯瑪斯葛林菲爾德可能是拜登內閣第一位非裔閣員，她曾任美國掌管非洲事務的國務次卿，2008到2012年擔任美國駐賴比瑞亞大使。

蘇利文則是拜登擔任副總統時的國安顧問，也是希拉蕊出任國務卿時的核心幕僚，此次在拜登競選團隊擔任高層政策顧問。

(工商 )